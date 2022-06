Pai e madrasta são presos com suspeita de maus-tratos contra criança de 4 anos em Manaus

A criança deu entrada no hospital com hematomas e lesões nas partes íntimas

Manaus (AM) – A polícia prendeu, na manhã desta quarta-feira (15), um casal que estava sendo procurado por torturar uma criança de 4 anos no bairro Compensa. A criança é pai do menino, que está em coma, desde o último sábado (10), no Hospital da Criança da Zona Oeste.

A criança deu entrada na unidade de saúde com hematomas pelo corpo, marcas de mordidas e cortes na região do pênis. Além disso, ele também sofreu um ferimento no rosto e no crânio.

“Apesar do pai e da madrasta terem ido até a à delegacia prestar esclarecimentos, as declarações foram muito divergentes, conflitantes com os exames periciais, com as lesões encontradas na criança e não sabiam explicar como essa criança tinha engolido certos objetos e as lesões nos órgãos genitais”, disse a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A delegada explicou que a equipe da Depca conseguiu todos os prontuários médicos da criança e foi verificado que não tinha sido a primeira vez que ele havia sido levado para o hospital. “No dia 4 junho já havia sido levado para ao hospital com problemas respiratórios. Segundo o pai e a madrasta, ele teria engolido uma moeda, sendo que no dia 10 ele já chegou em parada cardiorrespiratória”, pontuou a delegada.

Nesta quarta, a criança passou por alguns exames para esclarecer as lesões internas, conforme a delegada. Joyce Coelho explicou ainda que o pai tinha a guarda do menino de 4 anos e do outro filho de 7 anos.

Relatos de agressão

A mãe da criança informou em entrevista à uma TV local que o filho costumava passar os fins de semana na casa do pai devido a guarda ser compartilhada. Ele já teria comentado sobre possíveis maus-tratos ocorridos por parte da madrasta.

“Todas as vezes que meu filho vinha para casa ele contava que a titia batia, que a titia maltratava. Na última segunda-feira (6), o pai dele informou que não iria devolver naquele dia porque queria passar mais um pouco de tempo e iria levá-lo ao cinema. Esperei a volta do meu filho na quinta-feira (9), liguei mas não tive informação nenhuma”, explicou a mãe .

Um dia depois, a criança foi internada na unidade hospitalar onde segue em estado grave.

