Vídeo: chefe do tráfico interrompe culto durante operação e pede benção

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais mostra traficantes interrompendo um culto evangélico para pedir que o pastor abençoe o chefe deles, no decorrer de uma operação policial. A filmagem, segundo fontes da polícia, ocorreu na quinta-feira (30), na comunidade INPS, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O Portal Procurados também confirmou a informação.

O traficante que é abençoado e aparece no vídeo usando uma touca ninja seria o criminoso conhecido como T-Rex, um dos principais aliados de Marcos Vinícius dos Santos, o Chapola, chefe do tráfico do Morro do Dendê, também na Ilha do Governador. Naquele dia, o batalhão do bairro, com apoio do Bope (Batalhão de Operações Policiais) e do BAC (Batalhão de Ações com Cães) realizava uma operação. Na ação, três criminosos foram presos, mas T-Rex ou Chapola não foram encontrados.

Veja vídeo:

A defesa do traficante entrou em contato com a reportagem e afirmou não se tratar dele no vídeo. As imagens estão sendo analisadas pela 37ª DP (Ilha do Governador).

No vídeo, um traficante interrompe o culto e diz: “Pastor, com todo respeito, nós tá passando por uma dificuldade, os cara tá querendo invadir a nossa comunidade. Nós queria uma oração para o nosso chefe aqui, porque o bagulho tá doido. Nós tá querendo uma ajuda de vocês aí, tá entendendo? A gente passa maior dificuldade na comunidade, mas ninguém respeita nós no bagulho, tá ligado? Tem como fazer uma oração aí, pastor?” (Sic), diz, enquanto alguns fiéis gritam “aleluia”.

O religioso, que conduzia o culto, concorda em dar a bênção. Nesse momento, um dos homens, que vestia uma farda, entra com um fuzil e é repreendido por um comparsa. “Coé menor, atividade aí, com todo o respeito, vamos tirar a arma da igreja aqui”. O homem que estava armado entrega o fuzil.

O pastor passa a abençoar o criminoso, enquanto os fiéis, alguns com crianças, passam a dar gritos de louvor.

*Com informações do O Dia

