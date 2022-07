Leo Lins é demitido do SBT após fazer piada preconceituosa sobre criança com hidrocefalia

O humorista Leo Lins foi demitido do SBT depois de dar declarações polêmicas no stand up dele. Leo Lins trabalhava na equipe de Danilo Gentil, no The noite. Foi o próprio Leo Lins que compartilhou nas redes sociais um trecho do espetáculo dele em que ele tira sarro de crianças com hidrocefalia.

“Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes”, disse Leo, em cena.

Pelas redes sociais, a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) critica o humorista e classifica o texto dele no episódio como “infeliz” e “bastante capacitista”. A associação ainda diz que Leo Lins desrespeitou a população do Ceará . O texto da AACD ainda lembra que “a atitude de Leo Lins também configura crime, pois pratica, induz ou incita discriminação de pessoa em razão de sua deficiência.”

A AACD termina lembrando “combater o capacitismo e o preconceito a pessoas com deficiência é missão de todos nos”. Leo Lins, via assessoria de imprensa, disse que, caso o humorista queria, ele deve pedir desculpas via canal do YouTube.

