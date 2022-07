Dois longas brasileiros e um alemão estreiam nesta semana no Cine Casarão

Manaus (AM)- O Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, recebe, nesta quinta-feira (14), três longas-metragens inéditos: “Gyuri”, “Garota Inflamável” e “Os Primeiros Soldados”.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

O primeiro filme a ser exibido na quinta, às 16h, será “Gyuri”, de Mariana Lacerda. Claudia Andujar se exilou no Brasil e dedicou sua vida à salvaguarda dos povos Yanomami após a Segunda Guerra Mundial.

Seu valioso acervo, sua militância incansável, seu passado de guerra e a vulnerabilidade atual dos indígenas são revistos por meio de diálogos de Andujar com o xamã Davi Kopenawa e o ativista Carlo Zacquini, com a interlocução do filósofo húngaro Peter Pál Pelbart. O documentário será reexibido no sábado (16), às 17h30.

O segundo longa-metragem a ser exibido é ‘Garota Inflamável’, de Elisa Mishto, às 17h30. A perspicaz e mimada Julie é uma jovem com seu próprio manifesto: fazer nada. Não trabalha, não estuda, não tem amigos. Agnes é uma enfermeira casada e mãe de uma filha que se encaixa nas expectativas da sociedade sem pensar muito no tema. Até que ela conhece Julie. Juntas, elas começam uma rebelião que vai levá-las ao limite dos seus respectivos mundos. A produção será reexibida na sexta-feira (15), às 19h.

A terceira estreia fica por conta de “Os Primeiros Soldados”, de Rodrigo de Oliveira, às 19h30. No Réveillon de 1983 para 1984, um grupo de jovens capixabas homossexuais decidiram celebrar o ano novo juntos, mas sem terem ideia do mal que estava por vir. Suzano, que é biólogo, começa a perceber os sinais logo cedo. Com futuro incerto e falta de informação, o biólogo se aproxima de Rose, uma transexual, e do videomaker Humberto, ambos também infectados. O filme será reexibido no domingo (17), às 17h30.

Ainda na grade de programação do Cine Casarão, o público poderá assistir, na sexta-feira, às 17h30, a pré-estreia de “Rua Guaicurus”, de João Borges. No centro de Belo Horizonte está localizada a Rua Guaicurus, local conhecido por abrigar um dos maiores complexos de prostituição do Brasil, e que funciona regularmente desde a década de 50.

Atualmente mais de três mil trabalhadoras do sexo frequentam a região. A convivência intensa permitiu o desenvolvimento de relações extremamente complexas entre estas mulheres que protagonizam, diariamente, uma série de situações inusitadas neste ambiente hostil.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Sesc AM abre inscrições para novas turmas de cursos de libras

Show de Marina Sena contará com atrações locais

Livro sobre nutrição básica é produzido em escola de Manaus