Indústria ‘milionária’ da manutenção não permite repavimentação da BR-319, disparam deputados

A “milionária” indústria da manutenção pode ser o maior empecilho, acima da burocracia que trava o licenciamento ambiental, ao processo de repavimentação do chamado Trecho do Meio da BR-319, que liga a cidade de Manaus a Porto Velho e à região Sul do país.

Na sessão de ontem da Assembleia Legislativa (Aleam), diversos parlamentares, dentre os quais o presidente do Poder, deputado Roberto Cidade (UB), e o deputado Serafim Corrêa (PSB), denunciaram empreiteiras que abocanham fortunas com a manutenção e que, por isso, não têm interesse em que a repavimentação da rodovia avance.

Cidade e Serafim afirmaram que os gastos do Governo Federal com as empreiteiras que executam a manutenção alcançam valores que vão até R$ 200 milhões anuais. Cidade não descarta uma audiência pública na Aleam para debater a questão e buscar uma solução definitiva para destravar a BR.

3 bilhões pelo ralo

Em junho passado, Serafim Corrêa detonou a “indústria da manutenção” em forte discurso na Aleam, estimando entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões os gastos governamentais com a “indústria” suspeita.



“Então, já gastamos mais de R$ 3 bilhões de manutenção. A estrada não é drenada, não é asfaltada. As pontes não são construídas e continuam improvisadas”, discursou o parlamentar socialista na ocasião.

“Mina de ouro”

A manutenção da BR-319, conforme Serafim, é uma “mina de ouro” em que as empreiteiras recuperam trechos complicados no verão e, depois, com as chuvas, as mesmas empreiteiras são escaladas para realizar de novo o serviço de manutenção.

De acordo com o deputado, o esquema “milionário” é facilitado pelo Dnit que durante o período invernoso “permite que carretas de 40 toneladas e de 50 toneladas trafeguem na rodovia, destruindo o trabalho anteriormente feito”.

Pacote da “farra”

Com articulações do Centrão, o Congresso Nacional aprovou, na surdina, na terça-feira (12), uma verdadeira farra de distribuição de recursos graciosos para a campanha eleitoral deste ano.

Pelo pacote, relatado pelo deputado Carlos Henrique Gaguim (União Brasil-TO), a máquina pública federal poderá distribuir cestas básicas e até tratores sem a interferência da legislação eleitoral, além da liberdade para o remanejamento de verbas de um município para outro conforme conveniências políticas.

O pacote, de acordo com o jornal O Estadão, foi aprovado enquanto o Congresso discutia a PEC Kamikaze e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Punição a traições

Conforme o Estadão, a nova farra eleitoral aprovada pelo Congresso facilita a realocação de recursos por parlamentares que, brigados com determinados prefeitos, poderão transferir para outros municípios os recursos antes assegurados aos prefeitos considerados aliados.

Prefeitos para os quais foram prometidos recursos poderão ficar a ver navios se não corresponderem às expectativas dos parlamentares com os votos devidos.

Auxílio Aluguel

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semasc, divulgou a terceira lista com os nomes de mais 380 beneficiários com o Auxílio Aluguel Operação Cheia 2022.



Cada família receberá duas parcelas no valor de R$ 600 via ordem bancária. As guias de pagamento da primeira parcela já estão disponíveis, sendo entregues na sede da secretaria, localizada na Avenida Ayrão, Centro.

Famílias beneficiadas

Segundo a Semasc, 3.206 famílias já foram beneficiadas com o Auxílio Aluguel em 17 bairros da capital.

Aproximadamente 600 moradores da área ribeirinha também serão beneficiados e receberão o auxílio em parcela única no valor de R$ 1.200.

Nicolau com Lula

Crescem as chances de o deputado Ricardo Nicolau (SD) acertar a formação de um palanque com Lula no Amazonas.

As conversas estão em pleno andamento e um dos fatores que podem influenciar o acerto é a baixa rejeição de Nicolau entre os concorrentes ao Governo do Estado.

No dia 30 de julho o PDT oficializará, em convenção, a candidatura do parlamentar ao Governo do Estado.

Licenciamento

A Prefeitura de Manaus já disponibilizou em seu site o requerimento padrão para abertura de processo de licenciamento para Estações Rádio-Base (ERBs), atendendo a nova lei municipal 17/2022.

Para dar mais celeridade e ser modernizada, a legislação coloca Manaus entre as cidades prontas para receber a tecnologia 5G conforme os parâmetros urbanísticos atuais no Brasil.

O requerente deve acessar a Lista de Documentos, onde vai encontrar no item 3, “Aprovação, licença de obra, certidões, regularização e Habite-se”, o subitem 3.9, para as estações, incluindo a nova modalidade de pequeno porte mini, incluída para atender a tecnologia 5G.

Basa: 80 anos

Principal instituição financeira de fomento no Norte do país, o Banco da Amazônia (Basa) comemorou seus 80 anos, ontem, com homenagem na Assembleia Legislativa

Autor da homenagem, o deputado Adjuto Afonso (UB) pediu que o banco amplie ainda mais o número de agências no interior. Em resposta, o superintendente Esmar Prado informou que em breve o banco vai inaugurar uma nova agência no Alto Solimões.

O Basa é responsável por mais de 64% do crédito de fomento econômico regional e administra cerca de 38 bilhões de reais nos sete estados da região Norte.

Bivar preocupado

Em Manaus, o pré-candidato à Presidência da República pelo União Brasil, Luciano Bivar, afirmou não ver motivo para apoiar o petista Lula no primeiro turno das eleições de 2022.

Apesar das ameaças de um possível “golpe de Estado”, Bivar acredita que o processo eleitoral será cumprido sem ruptura e que o UB seguirá em frente com candidato próprio ao Palácio do Planalto.

PEC Kamikaze

Com a aprovação da PEC Kamikaze pela Câmara dos Deputados, o Governo Federal se articula para pagar os novos valores do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás em agosto, mas ainda é incerta a data de pagamento do auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros e do vale para taxistas.

O primeiro pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 está previsto para ser feito entre 18 e 31 de agosto. O Palácio do Planalto quer alcançar mais de 2 milhões de famílias em todo o país.

Vale-Gás

Em agosto, também será pago o Vale-Gás para a compra de um botijão cheio de 13 quilos, contemplando proposta do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

O benefício pagava 50% do preço do botijão a cada 60 dias. Com a PEC, o auxílio será integral a cada dois meses. Até o fim do ano, o Vale-Gás será pago nos meses de agosto, outubro e dezembro.

PF sabe das dragas

O superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Fontes, confirmou ao Estadão a presença de dezenas de dragas de garimpos no Vale do Madeira.

Imagens de satélite atestam que as dragas sugam criminosamente o leito do rio em uma área situada entre os municípios de Manicoré e Humaitá.

“Não podemos adiantar nada a respeito do tema, mas estamos sabendo da movimentação”, disse Fontes ao jornal paulista.

