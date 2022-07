Capacete salva motociclista de ter cabeça esmagada por ônibus; veja o vídeo surpreendente

Sem acreditar no que aconteceu, ele se mexe, mas não consegue se levantar, apenas se afastar um pouco do ônibus

Uma câmera de segurança registrou um acidente de trânsito que por pouco não termina em tragédia, na última segunda-feira (18), em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Um motociclista quase teve a cabeça esmagada por um ônibus.

Ele perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista, próximo a uma curva. Neste momento, um ônibus passa pelo local e a cabeça do motociclista ficou debaixo de uma das rodas.

Entretanto, graças ao capacete, o motociclista não teve a cabeça esmagada.

Sem acreditar no que aconteceu, ele se mexe, mas não consegue se levantar, apenas se afastar um pouco do fundo do ônibus e passa alguns instantes deitado na pista.

Momentos depois, com ajuda de populares e do próprio motorista, ele consegue se levantar e deixar a pista.

Toda a cena foi registrada por uma câmera de segurança.

