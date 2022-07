Seis homicídios são registrados na comunidade Monte Sião em menos de 30 dias

Todas as vítimas foram alvos de execução. A última ocorrência do curto período acontece nesta quarta-feira (20)

Manaus (AM) – Seis homicídios foram registrados no período de 30 dias na comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O número tem deixado moradores assustados e preocupados com a segurança no local. Todas as vítimas foram alvos de execução, segundo os registros obtidos através de um levantamento do Em Tempo. O último homicídio aconteceu nesta quarta-feira (20).

Dentre os casos registrados no período, o primeiro aconteceu em 24 de junho, quando um homem identificado como Moisés, vulgo “Patati”, foi executado a tiros na frente de uma casa noturna localizada na avenida Autaz Mirim. Na ocasião do crime, “Patati” estava aguardando para entrar no estabelecimento quando criminosos chegaram atirando contra ele. O homem ainda tentou correr para dentro da casa de shows, mas acabou sendo alvejado e vindo a óbito no local.

Após este caso registrado em junho, no dia 6 de julho, outro homicídio ocorreu na comunidade. Desta vez, a vítima foi um jovem identificado como Emerson Martins de Souza, de 22 anos.

Conforme informações de populares, o jovem estava andando pela rua Cinco, quando um carro modelo Celta, de placa não identificada, se aproximou dele e os ocupantes efetuaram diversos disparos. O jovem ainda foi socorrido por moradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Execuções em poucas horas

Seis dias depois, no dia 12 de julho, a comunidade foi palco para mais dois crimes de execução. A primeira vítima assassinada foi um homem identificado como Aldair Borges Ribeiro. De acordo com os relatos de testemunhas, o homem foi alvejado com vários tiros pelo corpo, por volta das 22h, chegou a ser socorrido por familiares para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.

Horas depois do ataque, criminosos invadiram a residência de um homem identificado como Gebson da Conceição Anaquiry, de 34 anos. Segundo as informações, na ocasião do crime, a vítima estava dormindo com o filho quando foi surpreendida pelos assassinos. O homem foi levado para o quintal da casa, onde ficou de joelhos, e recebeu diversos tiros, morrendo na hora.

Depois de algumas horas dos dois assassinatos na comunidade Monte Sião, um jovem de 19 anos, que não teve a identidade divulgada, também foi assassinado a tiros, enquanto caminhava pela rua Quatorze.

Segundo informações de testemunhas, ocupantes de um carro de placa e modelo não identificados realizaram cerca de cinco disparos contra o jovem. Após o ataque criminoso, a vítima foi socorrida para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Último registro

Uma semana após o ataque criminoso que vitimou três pessoas, na tarde desta quarta-feira (20), a comunidade Monte Sião foi novamente local de crime. Desta vez a vítima se trata de um homem identificado como Fabrício Albarado Jardino, de 32 anos. O fato ocorreu na rua Seis, onde a vítima teria ido visitar a mãe.

Segundo informações de testemunhas, o homem foi surpreendido por ocupantes de uma motocicleta de placa e modelo não identificados, que ao se aproximar dele efetuaram 20 disparos. Fabrício não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Todos os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A equipe de reportagem do Em Tempo solicitou uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) referente aos casos registrados no local, mas não obteve resposta até o fechamento do material.

