Militar do Exército fica ferido em grave acidente na AM-070

Manaus (AM) – Um militar do Exército ficou ferido durante um grave acidente, na manhã desta quinta-feira (21), no quilômetro 22 da rodovia AM-070, no município de Iranduba. Ele pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um táxi, que ficou com a traseira destruída.

Segundo informações, apesar do forte impacto, nenhum passageiro do táxi ficou ferido.

A Polícia Militar resgatou a vítima na viatura e a encaminhou até uma unidade hospitalar de Iranduba, Hilda Freire, para receber atendimento médico. O militar estava vindo de Manacapuru para Manaus e não corre risco de morte.

