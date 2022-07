Traficantes que espancaram mulher são mortos em confronto com polícia no Pará

Belém (PA)- Dois homens suspeitos de aparecerem em um vídeo espancando uma mulher a golpes de madeira em um lixão no bairro do Tapanã, em Belém, morreram durante um confronto com policiais militares 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Um terceiro envolvido na agressão foi baleado e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As mortes aconteceram na quarta-feira (20), mesmo dia em que a tentativa de homicídio aconteceu.

Nas imagens é possível ver a mulher com as mãos amarradas em um terreno baldio. Após ser jogada no chão, um grupo de cinco homens começa a espancar a vítima a pauladas. De acordo com a polícia militar, uma equipe foi até o local que aparece nas imagens e foram recebidos a tiros.

A Polícia aponta que a tentativa de homicídio tem como principal linha de investigação para um “acerto de contas” relacionado ao tráfico de drogas.

A PM informou, ainda, que os homens portavam armas e uma certa quantidade de drogas, cuja quantidade não foi divulgada. Conforme os policiais, as diligências terão sequência no bairro do Tapanã e bairros próximos para capturar outros envolvidos no crime contra a mulher.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher que aparece no vídeo foi ouvida e encaminhada para exames de corpo de delito.

Edição Web: Bruna Oliveira

