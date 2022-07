Bolsonaro deve vir duas vezes ao Amazonas, em campanha eleitoral, diz Menezes

Manaus (AM) – Durante a campanha eleitoral deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá vir ao Amazonas em, pelo menos, duas ocasiões. O anuncio foi feito pelo pré-candidato ao Senado Federal do Partido Liberal (PL) no estado, coronel Alfredo Menezes.

De acordo com Menezes, em uma entrevista à rádio Band News, ele viajará nesta quarta-feira (27) a Brasília para tratar sobre a vinda do presidente ao Amazonas, onde conversará sobre política e convenção. Segundo ele, na quinta também vai ter uma agenda extensa para tratar outros temas. “Na quarta tenho encontro com ele (Bolsonaro). Ontem (domingo), conversamos que é preciso tratar sobre política e convenção”, comentou, ao destacar que a convenção do PL Amazonas será realizada no dia 5 de agosto com data e local ainda a serem definidas e as diretrizes serão feitas pelo presidente estadual da sigla, Alfredo Nascimento.

Na entrevista, Menezes aproveitou para levar informações sobre a convenção de lançamento da campanha à reeleição de Bolsonaro, ocorrida no Maracanãzinho, que citou em seu discurso sua vinda ao município de Manacapuru, na campanha de 2018. “O presidente tem um carinho enorme pela Amazônia, em especial, por Manacapuru porque foi nesta cidade que ele percebeu a dimensão da sua candidatura, que estava ecoando e chegando nos locais mais distantes do eixo Rio/São Paulo”, frisou.

Menezes aproveitou a oportunidade para destacar que se mantém pré-candidato ao Senado e que seu nome está disposição para qualquer outra mudança de cenário desde que seja para cima. Ele disse ainda que o governador Wilson Lima deverá fazer palanque ao presidente, uma vez que o partido União Brasil já permitiu este espaço, e que todas as definições de candidatura deverão ser anunciadas no dia 5 de agosto.

“Todas as essas tratativas serão feitas pelo presidente do meu partido, que é o Alfredo Nascimento. Mas tenho assistido a coalizão de Wilson Lima como protagonista majoritário e nós ao Senado, até porque o governador já declarou que vai remar com Bolsonaro, pois as tratativas estão avançando”, destacou.

* Com informações da assessoria

