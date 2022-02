FAB intercepta avião com 165 kg de drogas no AM

A aeronave fez um pouso forçado em um canavial próximo à cidade de Presidente Figueiredo (AM)

Amazonas – A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, por volta de 13h40 (horário de Brasília) deste sábado (19), no estado do Amazonas, uma aeronave modelo PA-34 Seneca que transportava 165 quilos de drogas. Dois caças A-29 Super Tucano e um helicóptero H-60 Black Hawk da FAB foram empregados na missão, realizada em conjunto com a Polícia Federal (PF).

A aeronave foi detectada na região central do Amazonas sem plano de voo e cumpria rota conhecida para o tráfico de drogas, estando então sujeita às medidas de policiamento do espaço aéreo brasileiro, conforme previsto no Decreto 5.144, de 16 de julho de 2004.

A aeronave fez um pouso forçado em um canavial próximo à cidade de Presidente Figueiredo (AM). O helicóptero H-60 da FAB pousou no local com a equipe da Polícia Federal, que cumpriu as Medidas de Controle de Solo (MCS), apreendendo a carga ilícita.

O Comandante de Operações Aeroespaciais, Tenente-Brigadeiro do Ar Sergio Roberto de Almeida, comentou o sucesso da operação conjunta. “A ação deste sábado comprova a prontidão operacional da FAB. As capacidades do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro permitem uma vigilância consistente 24 horas por dia, sete dias por semana”, disse.

*Com informações da FAB

Edição: Lucas Henrique

