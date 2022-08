Amazonino e Wilson empatam na disputa para o governo do AM

Manaus (AM) – Pesquisa do Instituto Ipec divulgada nesta quarta-feira (24), encomendada pela Rede Amazônica, revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador do Amazonas. Os candidatos Amazonino Mendes (Cidadania) e Wilson Lima (União Brasil) estão empatados em 30% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 21 e 23 de agosto em 20 cidades amazonenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM- 06012/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-09878/2022.

Na pergunta estimulada, Wilson, que é candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, têm 30% da preferência, com empate técnico de seu adversário do partido Cidadania. Na pergunta espontânea, Wilson lidera isolado, com 25% das intenções de voto, contra 19% do segundo colocado.

Esta é a segunda pesquisa que mostra o crescimento consistente da preferência dos eleitores pela reeleição de Wilson Lima. No mês passado, pesquisa do Real Time Big Data, mostrou que as intenções de voto para reeleição do governador subiram nove pontos em pouco mais de dois meses. Saiu de 19% para 28%. No levantamento do Real Time Big Data, Wilson também lidera na pergunta espontânea sobre a intenção de votos.

*Com informações do G1 e assessoria

