Michiles diz que Amazonino vai implantar mais três hospitais prontos-socorros em Manaus

Manaus (AM) – O candidato a vice-governador do Estado, pela Federação PSDB-Cidadania, Humberto Michiles, informou, nesta quinta-feira (25), que o ex-governador Amazonino Mendes elaborou o planejamento de reestruturação da rede estadual de saúde com a valorização dos heróis da saúde, construção de mais hospitais na capital e no interior, além da reforma e readequação das unidades de atendimento infantil e de idosos.

Em entrevista à TV Norte e rádio Mais Brasil News, Humberto Michiles destacou que o ex-governador Amazonino, responsável pela construção da maioria dos hospitais no estado, prospecta um programa de reformulação da saúde com a criação de mais três unidades hospitalares, como por exemplo, um novo Hospital do Câncer.

“A proposta do governo Amazonino Mendes é a construção de mais três hospitais. Você tem o hospital, por exemplo, na zona Leste (de Manaus), construído pelo governador Amazonino. É preciso descentralizar; é preciso fazer um novo hospital na zona norte; muito provavelmente, um novo hospital do câncer. Esse hospital (Cecon) quando foi construído inicialmente era para uma população de 500 mil habitantes, hoje, é 4,5 vezes mais”, disse.

Michiles disse ainda que a rede estadual de saúde no interior será reforçada com o emprego de mais especialistas e a criação dos hospitais polos. “Então, esses hospitais na cidade polo têm que ser dotados de mais médicos especialistas, nas mais diversas áreas. E, também, com o uso da telemedicina, com internet melhor, e isso vai ser possível. Então, basicamente, são os hospitais polos com ampliação de especialidades médicas”, comentou.

O candidato a vice informou que a curto prazo o Governo Amazonino, a partir de 2023, vai estabelecer ações para “desafogar” a fila no Sistema de Regulação (SisReg). “É uma fila gigantesca e conhecida como a fila da vergonha, da morte. Muitas pessoas vêm do interior para serem operadas aqui, fazem os exames, marcam a cirurgia, não consegue ser feito essa cirurgia, os exames perdem validade e muitas vezes, as pessoas acabam voltando lá para o seu interior, porque não tem como ficar aqui e desistindo da cirurgia e que muitas vezes significa desistir da própria vida”, declarou Michiles.

“Têm ações imediatas, têm ações de médio e longo prazos. Passa forçosamente, por um planejamento para a saúde, como ele (Amazonino) fez no passado”, finalizou Humberto.

Plano

Amazonino e Humberto firmaram compromisso em plano de governo de implantar programa de formação continuada dos profissionais do interior e da capital para o atendimento de urgência e emergência; restabelecer a política de transplantes no Estado do Amazonas; estruturar na rede estadual de saúde a Telemergência, garantindo tutoria e suporte técnico em tempo real aos profissionais de saúde do interior para situações de emergência visando à orientação para estabilização e transporte; ampliação e reestruturação da rede hospitalar como a reforma de Caics e Caims, garantindo o seu pleno funcionamento com atendimento digno na capital e interior; investindo em inovação tecnológica, prestigiando e valorizando os profissionais da saúde; entre outros compromissos.

*Com informações da assessoria

