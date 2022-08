Prefeitura de Manaus convoca para última edição do “Sabadão da Saúde”

Manaus (AM) – Para intensificar a ofertas de serviços, a última edição do “Sabadão da Saúde” acontece amanhã (27). A Prefeitura de Manaus vai disponibilizar 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde já aconteceram mais de 60 mil atendimentos nas outras três edições da iniciativa, realizadas neste mês de agosto. O paciente deve levar documento de identidade com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, convocou a população para buscar a UBS mais próxima, sem necessidade de agendamento, e aproveitar a oportunidade para cuidar da saúde.

“Nos três últimos sábados, nossos profissionais atenderam milhares de usuários que não tinham condições de buscar os serviços de saúde durante a semana, e foram alcançados por meio dessa ação. Temos capacidade de atender um número muito maior, então conto com a participação de todos nessa grande promoção de saúde e bem-estar”, contou Shádia.

A secretária explicou que o “Sabadão da Saúde” irá ofertar coleta de exame preventivo para mulheres de 24 a 64 anos, consultas pré-natal para gestantes a partir do primeiro mês de gravidez, e multivacinação para crianças e adolescentes de até 14 anos de idade.

Além disso, segundo a titular da Semsa, pessoas com suspeita ou confirmação de hipertensão e diabetes poderão realizar aferição de pressão arterial, exame de hemoglobina glicada e consultas médicas, de enfermagem e odontológicas.

“Esses grupos são considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, e a Atenção Primária garante esses serviços em meio à rotina da rede. Estamos continuamente estimulando nossos usuários a cuidar da saúde e a manter o acompanhamento nas nossas unidades, e o ‘Sabadão’ foi criado na gestão do prefeito David Almeida para facilitar o acesso dessas pessoas”, afirmou.

A lista das unidades participantes do próximo “Sabadão da Saúde” já está disponível no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), ou diretamente no link bit.ly/UnidadesSabadao. A população também pode acessar as informações através das redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Balanço

A primeira edição do “Sabadão da Saúde”, no dia 6 de agosto, foi encerrada com 11.210 procedimentos realizados. No sábado seguinte, em 13 de agosto, a mega-ação teve uma participação maior dos usuários, e terminou com 16.468 atendimentos.

Na terceira edição, em 20 de agosto, o “Sabadão” alcançou a marca de 36.487 atendimentos. Foram mais de cem unidades abertas, que também promoveram o “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e de Multivacinação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mais de 16 mil são atendidos durante o ‘Sabadão da Saúde’ em Manaus

Segunda edição do ‘Sabadão da Saúde’ movimenta todos os distritos de Manaus

Manaus terá ‘Sabadão da Saúde’ com 50 pontos de atendimento