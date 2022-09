Em quatro anos, Amazonas apreende mais de 4,8 mil armas de fogo

Manaus (AM) – De 2019 até julho deste ano, foram apreendidas mais de 4,8 mil armas de fogo de criminosos na capital e no interior do Amazonas, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Os números de armas apreendidas representam um aumento de 300%, no período.

Ainda de acordo com a SSP-AM, os dados apontam que somente na capital, o número de armas recolhidas de 2019 até julho deste ano, alcançou 4.010, sendo 514 somente neste ano.

No interior, a quantidade apreendida no mesmo período, de 2019 a 2022, foi de 863 armas. O total de armamento bloqueado inclui os trabalhos das polícias Civil e Militar.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Vinícius Almeida, destacou os benefícios das operações que resultam na apreensão de armas de fogo.

“Toda vez que você tira uma arma de circulação, você está reduzindo a criminalidade. Essa arma vai sair de circulação, vai evitar que um pai de família seja roubado ou mesmo morto, vai evitar um homicídio, vai evitar um crime, então a Polícia Militar tem esse papel de prevenção. É um fato inclusive constitucional, que é o policiamento preventivo, porque quando você tira uma arma, você está prevenindo um crime”, afirmou.

*Com informações da assessoria

