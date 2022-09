Feira do Tambaqui em Manaus terá peixe a partir de R$10 o quilo

De acordo com a FAS, os preços variam de acordo com o peso do peixe. O tambaqui com até quatro quilos será vendido a R$ 10, o quilo

MANAUS (AM) – A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) informou que promoverá a Feira do Tambaqui nesta sexta-feira (9) e no sábado (10), das 7h às 15h, com a venda de mais de 12 toneladas do peixe. A feira será na sede da instituição, na Rua Álvaro Braga, bairro Parque Dez de Novembro.

O pescado tem origem na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no município de Juruá (a 672 quilômetros da capital), e são resultados dos projetos de manejo sustentável apoiados pela FAS

Preços do pescado

De acordo com a FAS, os preços variam de acordo com o peso do peixe. O tambaqui com até quatro quilos será vendido a R$ 10, o quilo. O peixe de quatro a cinco quilos, por R$ 12, o quilo. De cinco a sete quilos, sai a R$ 14, o quilo; e aqueles acima de sete quilos, por R$ 18, o quilo..

O trabalho foi desenvolvido por 22 famílias das comunidades Catiti e Mangueira, com a participação de 50 pessoas que serão beneficiadas com os valores arrecadados na Feira do Tambaqui. Os próprios manejadores farão à venda do peixe. Os feirantes poderão fazer a limpeza do peixe, caso haja interesse do comprador.

De acordo com a FAS, a Feira do Tambaqui possui autorização de todos os órgãos competentes.