Homem é morto a facadas depois de defender mulher que se recusou a dançar em bar

Distrito Federal (DF) – Um homem de 46 anos foi assassinado a facadas em um bar localizado na QNM 2/4, em Ceilândia, no Distrito Federal (DF), após tentar defender duas mulheres de assédio. Três suspeitos de cometerem o crime acabaram presos momentos depois pela Polícia Militar, na madrugada deste sábado (10).

Segundo a corporação, os criminosos também esfaquearam a esposa da vítima, de 42 anos. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Testemunhas relataram que o casal estava com uma sobrinha no bar. Três homens tentaram dançar com as duas mulheres. Elas se recusaram, mas os criminosos não desistiram e passaram parte da noite importunando a família. Incomodado, o marido de uma delas conseguiu afastar o trio.

