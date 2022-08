Menino morre após entrar em guarda-roupa e inalar desodorante

Vítima tentava cumprir "desafio do desodorante" promovido em redes sociais

Um menino de 10 anos morreu depois de inalar desodorante aerossol, na noite de quinta-feira (25), no bairro Pirajá, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

João Victor Santos brincava com os irmãos, dentro de casa, quando sumiu. A mãe do garoto percebeu a ausência dele e quando foi procurá-lo encontrou o menino inconsciente, dentro do guarda-roupa, depois de ter cheirado o desodorante.

Vizinhos da família acionaram o SAMU e tentaram reanimar a criança com as orientações dadas pelo telefone, mas quando os socorristas chegaram constataram que João Victor estava morto.

Segundo a Polícia Civil, existe a possibilidade do menino ter entrado no guarda-roupa para cumprir o “desafio do desodorante”, promovido em perfis de redes sociais. Em nota, o órgão informou que não há indícios de violência, mas que não descarta nenhuma linha de investigação.

O corpo de João Victor foi enterrado na sexta-feira (26) em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.

*Com informações do SBT Notícias

Leia Mais:

Briga de torcida ocasionou morte de garoto de 3 anos, diz Polícia de Goiás

Jovem morre após pular de trampolim de piscina

Idoso morre afogado na piscina de casa em Manaus