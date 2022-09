Bolsonaro afirma que se afastará da política se perder a eleição

Brasília (DF) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que se afastará da política se perder as eleições em outubro. Ele está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Se essa for a vontade de Deus, eu continuo [na Presidência]. Se não for, a gente passa aí a faixa, e vou me recolher. Porque, com a minha idade, eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro do corrente ano”

, disse na noite de segunda-feira em uma entrevista a podcasts evangélicos.