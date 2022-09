No Dia de Responsabilidade Social, FST oferece serviços gratuitos para a comunidade

Manaus (AM) – A Faculdade Santa Teresa realiza, neste sábado (17), o Dia de Responsabilidade Social, com oferta de serviços e orientações gratuitas para a comunidade. A ação acontece das 8h às 12h, na sede da instituição, na rua Acre, 200, bairro Nossa Senhora das Graças.

Entre as atividades disponibilizadas estão atendimento jurídico, oficinas de customização de roupas e palestra sobre a campanha Setembro Amarelo. Para as crianças, serão promovidas oficinas de culinária, de música e de educação financeira.

Estão envolvidos na programação estudantes e professores dos cursos de Direito, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Moda, Administração e Ciências Contábeis.

A diretora geral da Santa Teresa, Amanda Estald, ressalta que essa é uma ação de extrema importância para a faculdade. “É o momento de abrirmos as portas para compartilhar os conhecimentos com a comunidade. Além disso, a ação é uma forma de contribuir com o ambiente que a instituição está inserida, estimulando a solidariedade e a empatia dos nossos alunos”, afirmou.

Programação – O curso de Direito, através do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), vai oferecer orientações para a comunidade e também agendamento para atendimento no serviço da faculdade, caso haja necessidade. Já o curso de Psicologia realiza palestra sobre a campanha “Setembro Amarelo”.

Os alunos do curso de Design de Moda realizam oficina de customização de roupas. Além disso, professores irão ministrar palestra sobre as possibilidades do mercado de trabalho no segmento. O curso de Arquitetura e Urbanismo vai oferecer orientações sobre construções.

As crianças vão poder participar de oficinas de culinária, música e educação financeira promovidas pelos estudantes de Pedagogia. O Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, junto com alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis e a empresa social Drivethru, estará recebendo doações para serem entregues à Associação de Catadores de Recicláveis (ACR). Entre os itens que podem ser doados estão roupas, sapatos, brinquedos e alimentos.

O público também pode levar até o local materiais para serem reciclados, como aparelhos eletrônicos, garrafas de vidro, plástico e papelão. Tudo será entregue à associação e depois vendido, de modo a promover a geração de renda.

