Menezes visita ao lado de Wilson o alto solimões e fala de projeto para fortalecer a segurança

Candidato ao Senado diz que vai destinar recursos para implantação de novas bases de combate ao crime organizado no AM

Manaus (AM) – Para combater o crime organizado nos rios amazônicos, o candidato ao Senado da coligação “Aqui é Trabalho”, coronel Alfredo Menezes (PL) vai destinar emendas para implantação de novas bases a exemplo da Arpão e Anzol.

Atualmente, o Amazonas possui em atividade essas duas unidades de combate ao crime organizado nos rios do estado, mas é preciso aumentar esse efetivo para ampliar a defesa nas áreas de fronteiras. A garantia foi feita pelo candidato durante visita às cidades de Atalaia do Norte, Benjamim Constant e Tabatinga, ocorrido nesse sábado (17), acompanhado da comitiva do governador Wilson Lima (UB).

“É preciso não apenas aumentar o efetivo, mas investir em tecnologia e inteligência, assim como integrar os poderes municipais, estadual e federal para combater os piratas dos rios e dar a segurança necessária para os nossos ribeirinhos, muitas vezes, sem a proteção necessária”, defendeu o candidato.

A comitiva do governador seguiu neste domingo (18), para as cidades de Eirunepé, Guajará e Carauari.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Bolsonaro chega a Manaus na quinta, vindo de Belém”, adianta coronel Menezes

Wilson Lima afirma que irá levar Prato Cheio e polo da UEA para São Paulo de Olivença

Wilson Lima promete reforçar segurança em Tabatinga com nova base fluvial e mais policiais