Jovem empurrada de ponte em Manaus recebe alta e família faz rifa solidária

Manaus (AM) – Após 30 dias internada no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro – Sul de Manaus, a jovem Alexia Chrysler Ribeiro Pedroso, de 21 anos, recebeu alta na manhã de ontem, segunda-feira (19).

Foram dias lutando pela vida, depois de ser empurrada pelo ex-namorado, no último dia 21 de agosto, da ponte Sete de Setembro, no bairro Centro, Zona Sul da capital amazonense.

De acordo com o pai da jovem, Alexandre Pedroso, os médicos desenganaram a família de Alexia.

“De início os médicos deram como caso de morte e chegaram a achar que ela não ia mais ter retorno. Mas, nunca perdemos a fé”, comentou.

Ainda de acordo com o Alexandre, os médicos estavam dispostos a operar a moça, já que ela ficou com fraturas no braço, coluna e cintura. Porém, o processo de calcificação nos ossos fez a medida ser adiada. Agora, Alexia precisa de fisioterapia e tratamentos ortopédicos para se recuperar totalmente da queda.

Solidariedade

Agora, a família luta para custear o tratamento da jovem e programou uma rifa para o dia 09 de outubro, com várias premiações. Custando apenas R$ 5, os valores devem ajudar no tratamento.

“Quem não puder ajudar na rifa pode ajudar com outras doações em dinheiro, como R$ 1 ou R$ 2 que vai ser usado em fisioterapia, transporte e psicologia”, explica Alexandre Pedroso.

O sorteio será realizado pelas redes sociais do pai da jovem. Para adquirir a rifa ou colaborar com qualquer valor, a chave pix 92 99229-1370.

O crime

A jovem foi atirada de uma altura de 15 metros e sofreu múltiplas fraturas e traumas. O autor do crime, segundo a polícia, é o ex-companheiro da vítima que foi até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), alegar às autoridades que a jovem havia tentado cometer suicídio.

Os policiais que atenderam a ocorrência, foram no local fato e constataram que na verdade a jovem foi empurrada pelo ex.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão de Vulneráveis (PLV), da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), onde foi apresentado para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Conforme a delegada Kelen Passos, titular da DECCM Centro-Sul, ex-namorado é o principal suspeito do crime.

O homem foi autuado por tentativa de feminicídio e posteriormente encaminhado para audiência de custódia, onde o Poder Judiciário converteu o flagrante em prisão preventiva. Agora ele se encontra à disposição da Justiça.

*Com informações também do Maskate News e com a colaboração de Luana Lima/Em Tempo

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Projeto entrega doações para jovem empurrada de ponte em Manaus

Empurrada de ponte, jovem está em estado grave em Manaus

Mulher é vítima de cárcere privado e tentativa de feminicídio em Humaitá, no AM