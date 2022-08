Projeto entrega doações para jovem empurrada de ponte em Manaus

Manaus (AM)- O Projeto “Ana por Elas” e a família da jovem Alexia Pedroso, de 20 anos, que foi jogada de uma ponte na Avenida 7 de setembro, em Manaus, estão pedindo ajuda no tratamento da vítima.

Alexia foi internada no Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto em estado grave. Na manhã dessa terça-feira (30) a jovem deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) e foi para um leito clínico. Alexia continua estável e aguarda duas cirurgias. O crime ocorreu no dia 21 de agosto.

Segundo a Polícia, após o ocorrido, o namorado dela foi ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e disse que a jovem havia tentado cometer suicídio na ponte. Segundo a família, a jovem teve múltiplas fraturas. Para custear o tratamento dela o Projeto “Ana por Elas”, familiares e amigos estão organizando ações para arrecadar recursos.

“Nós vamos promover algumas ações em prol da Alexia para ajudar nesse tratamento. Ela está fazendo uma série de exames e nós cremos que ela vai sair dessa. É só entrar em contato pelo telefone 99229-1370“, disse o pai, Alexandre Pedroso.

Segundo Ana, o projeto esta se mobilizando para ajudar a Alexia, seu filho e o pai. “Estamos realizando uma grande campanha para ajudar essa moça, seu filhinho de 3 anos e o pai que todos os dias acompanha ela aqui no hospital. Como sempre digo não dói só na pele, dói na alma”, disse Ana.

Na manhã desta terça-feira (30) a idealizadora da ONG, Ana Brito entregou, no hospital 28 de agosto, as primeiras doações de kits de higiene, fraldas geriátricas e absorventes. A campanha continua nas redes sociais do projeto “Ana por Elas” e nos próximos dias será disponibilizada um grande rifa com vários prêmio. A arrecadação dos valores serão repassados aos familiares de Alexia. @Anaporelas_

