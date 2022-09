Morte de mulher presa por não usar véu gera revolta popular no Irã

“Cara Mahsa, seu nome se tornará um símbolo”, titula a primeira página do jornal de negócios “Asia” no último domingo (18), em uníssono com grande parte da imprensa iraniana, chocada com a morte de uma jovem mulher presa pela polícia moral do Irã por não estar usando o véu islâmico em público.

A unidade policial, responsável pela aplicação do véu muçulmano obrigatório no país, tem sido criticada diversas vezes nos últimos meses por suas intervenções violentas contra mulheres suspeitas de violar o código de vestuário em vigor no país desde a revolução islâmica em 1979.

Mahsa Amini, de 22 anos, natural do Curdistão, no noroeste do Irã, estava visitando a capital com sua família quando ela foi presa na terça-feira pela polícia, que impõe regras rígidas de vestuário para as mulheres.

Dias depois, ela foi hospitalizada em Teerã, onde ficou três dias em coma e acabou morrendo no hospital, onde uma multidão já se reunia para protestar contra o caso.

A polícia de Teerã disse que “não houve contato físico” entre os policiais e a jovem mulher. O presidente iraniano, Ebrahim Raissi, pediu uma investigação. “A nação expressou seu pesar pela triste morte de Mahsa”, escreveu o jornal ultraconservador Javan.

Em Saghez, sua cidade natal onde ela foi enterrada no sábado (17), os moradores jogaram pedras no escritório do governador e gritaram slogans hostis. Neste domingo (18), quase toda a imprensa da capital dedicou suas primeiras páginas e páginas inteiras à tragédia.

“O público está revoltado e irritado com o que aconteceu com Mahsa Amini”, observou o jornal reformista Etemad, observando que a nação tem visto “violência repetida pela polícia de moralidade”. O jornal moderado Jomhouri Eslami advertiu sobre a “fratura social” causada pelo “comportamento violento” dos policiais.

O diário do governo iraniano acusou os reformadores de “explorar as emoções do povo usando um infeliz incidente para virar a nação contra o governo e o presidente”.

O jornal ultraconservador Kayhan observou que “o volume de rumores e mentiras levantados após a morte de Mahsa aumentou consideravelmente”. “Entretanto, a divulgação das filmagens do incidente pela polícia tem confundido oportunistas que queriam usar o incidente”, disse o jornal.

O veículo se refere a um pequeno vídeo de vigilância transmitido pela televisão oficial mostrando uma mulher apresentada como Mahsa desmaiando na delegacia após uma discussão com uma mulher policial.

*Com informações do G1

