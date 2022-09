Jornais britânicos criticam falas de Bolsonaro no funeral da rainha

Nesta segunda-feira (19), jornais britânicos repercutiram algumas das declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante viagem a Londres, na Inglaterra, para participar do funeral da rainha Elizabeth II . Alguns dos veículos disseram, inclusive, que o mandatário usou a ocasião para fazer ” palanque eleitoral “.

Jornais de diferentes posicionamentos políticos abordaram, em tom crítico, as manifestações de Bolsonaro durante a cerimônia, entre eles, The Guardian , Daily Mail , Independent e The Times .

Na manhã desse domingo (18), da sacada da residência oficial do embaixador brasileiro em Mayfair, o presidente disse, em meio a outras declarações, que “não tem como” ele não ganhar no primeiro turno. Pesquisas de intenção de voto mostram, no entanto, o mandatário em segundo lugar, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na corrida ao Planalto .

Em relação às falas de Bolsonaro , o Daily Mail escreveu que ele usou “tom agressivo” para fazer “comício”: “Enquanto líderes globais chegam ao Reino Unido para manifestar seu respeito pela rainha , o líder da direita radical populista Jair Bolsonaro fez um comício em tom agressivo da janela da embaixada de seu país incitando uma multidão com bandeiras”.

“Vídeos também mostram apoiadores do líder brasileiro vestindo a bandeira nacional e xingando manifestantes anti-Bolsonaro nas proximidades”, afirmou o jornal.

Já o The Guardian, publicou que o “presidente Bolsonaro usa visita a Londres para funeral da rainha como ‘palanque eleitoral'”. Ao longo do texto, o jornal escreveu que o chefe do Executivo “voou para Londres para discursar aos seus apoiadores sobre os perigos dos esquerdistas, do aborto e da ‘ideologia de gênero'”.

O Independent afirmou que “o polêmico Bolsonaro aproveitou a viagem a Londres para tentar convencer os eleitores indecisos de sua importância internacional, levando sua campanha política para a viagem”.



O The Times escreveu que Bolsonaro “aproveitou sua ida ao funeral da rainha para mostrar ao seu país como o combustível é caro em Londres”. Logo na manchete, o jornal afirmou que “Bolsonaro quebrou luto para ganhar pontos políticos”.



