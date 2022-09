Exposição “Olhares de Tumbira” entra em cartaz no Centro Cultural dos Povos da Amazônia

O acervo dos jovens da comunidade, localizada à margem direita do rio Negro, foi retomado com a intuito de fomentar a economia criativa na floresta

Manaus (AM)- Jovens lideranças da Comunidade do Tumbira, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), apresentam 52 obras fotográficas na exposição “Olhares de Tumbira”.

A exposição entra em cartaz no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na antiga Bola da Suframa, Distrito Industrial, das 14h às 19h, neste domingo (25), durante a Feira de Economia Criativa. A mostra segue até 29 de janeiro de 2023, com entrada gratuita, de terça-feira a sábado, das 9h às 15h.

Promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a coletiva tem a curadoria da Associação Zagaia Amazônia e nasceu da perspectiva de lentes fotográficas de aparelhos celulares Samsung A31, doados pelo projeto “Oficina de Fotografia e Mídias Digitais”, contemplado no edital Prêmio Feliciano Lana, como parte das ações da Lei Aldir Blanc.

A edição no CCPA é uma remontagem da exposição exibida em junho do ano passado, no Centro Cultural Palácio da Justiça. O acervo dos jovens da comunidade, localizada à margem direita do rio Negro, foi retomado com a intuito de fomentar a economia criativa na floresta e despertar o empreendedorismo.

Os jovens têm idade entre 13 e 18 anos. As obras são assinadas por Lucio Danilo Almeida, Darlisson da Silva, Maria Eduarda Garrido, Eric de Coito, Giovane Garrido, Maria Helena Garrido, Jeferson Ferreira, Luana Melissa de Almeida, Lucas de Souza, Maysa Anterio, Vilson Sena e Vitória Maria Garrido.

As fotografias têm como protagonista a Floresta Amazônica e retratam os hábitos do povo da floresta, cenários e elementos que fazem parte da rotina da comunidade.

*com informações da assessoria

Foto: Divulgação

Edição Web: Bruna Oliveira

