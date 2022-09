Circuito +Cultura promove apresentações neste sábado e domingo (24 e 25)

Manaus (AM)- Com o intuito de levar entretenimento cultural a diferentes públicos, os espaços administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa recebem, neste fim de semana, mais uma edição do Circuito +Cultura.

No sábado (24), a programação inicia às 10h, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, com o espetáculo de teatro “Bonecos em História”. Na praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), também às 10h, o cantor Rafael Freire se apresenta no coreto.

Ainda no sábado, às 18h30, o Cineteatro Guarany reserva a tarde para exibição dos filmes: “Sinval”, “O Palhaço”, “Vampiros em Manaus”, “Filhos”, “A Volta”, “Nanda e a Boneca Maligna”, “Você está me vendo”, e “Silêncio, Sussurro, Olhares”. A classificação indicativa é de 10 anos.

Para a criançada, brincadeiras, interação com palhaços e show musical com a banda Midnight acontecem no Parque Rio Negro, das 18h às 20h. Já no Teatro Gebes Medeiros, o Circuito +Cultura traz o espetáculo de dança “Mulher Ossos”, das 20h às 21h.

No domingo (25), das 17h às 19h, o Largo de São Sebastião recebe a Trupe de Animação Língua de Trapo e o show musical do Grupo Maroaga. No Parque Rio Negro, das 18h às 20h, os palhaços divertem a criançada, que aproveita também o show musical do Grupo Senti-Firmeza.

Na sequência do domingo, o Teatro da Instalação recebe, às 19h, o espetáculo de teatro e dança, “Bertoldo, o Tubarão que queria ser gente”. A classificação é livre. E no Teatro Gebes Medeiros, sobe ao palco às 19h o cantor amazonense Márcio Tinoco.

HORÁRIOS:

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignolia, das 10h às 11h

• Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), das 10h ao meio-dia

• Cineteatro Guarany, às 18h30

• Parque Rio Negro, das 18h às 20h

• Teatro Gebes Medeiros, das 20h às 21h e das 19h às 20h

• Largo de São Sebastião, das 17h às 19h

• Teatro da Instalação, das 19h às 20h

LOCAIS:

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Tupinambá, Cidade Nova

• Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), avenida Sete de Setembro, Centro

• Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, Centro

• Parque Rio Negro, rua Beira Mar, São Raimundo

• Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

• Largo de São Sebastião, rua 10 de Julho, Centro

• Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, Centro

