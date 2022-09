BTG/FSB mostra Lula com 10 pontos de vantagem sobre Bolsonaro

Pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira (26) dá ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 10 pontos percentuais de vantagem sobre o atual mandatário e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), para o primeiro turno da eleição presidencial que será realizado no próximo domingo.

Segundo o levantamento, Lula aparece com 45% das intenções de voto, ante 44% na pesquisa divulgada há uma semana, ao passo que Bolsonaro mantém os mesmos 35% da pesquisa anterior. Os dados reforçam tendência apontada em pesquisas divulgadas na semana passada de oscilação positiva do petista e estabilidade do presidente.

Bolsonaro mantém os mesmos 35% das intenções de voto desde o levantamento divulgado em 12 de setembro, ocasião em que Lula aparecia com 41%.

A sondagem do instituto FSB Pesquisa, contratada pelo banco BTG Pactual, mostrou ainda Ciro Gomes (PDT) com 7%, mesmo patamar da semana passada, enquanto Simone Tebet (MDB) aparece com 4%, ante 5%, e a soma dos demais candidatos é de 3%, ante 2%. Brancos e nulos são 4%, mesmo patamar de uma semana atrás, e os indecisos somam 2%, ante 3%.

Nos votos válidos, quando brancos, nulos e indecisos são retirados da conta, Lula tem 48%, ante 47% uma semana atrás, e Bolsonaro se manteve em 37%. O critério de votos válidos é o usado pela Justiça Eleitoral na totalização dos votos e, para eleger-se em primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade desses votos.

Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a sondagem aponta que Lula pode chegar a 50% dos votos válidos no domingo.

Ainda de acordo com o levantamento, em um eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 52% a 40%. Há uma semana, o placar favorável ao petista era de 52% a 39%.

A pesquisa BTG/FSB mostrou ainda que Bolsonaro segue sendo o mais rejeitado entre os postulantes ao Planalto, como mostram os levantamentos dos principais institutos, com 56% afirmando que não votam no presidente de jeito nenhum, ante 55% há uma semana.

Ciro é o segundo mais rejeitado, com 52%, ante 48%, seguido por Lula, com 46%, ante 45%. Felipe D’Ávila (Novo) tem rejeição de 42%, ante 37%, e Tebet é rejeitada por 40%, ante 37%.

O levantamento apontou ainda que 46% veem o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo, ante 43% há uma semana, ao passo que 33% o enxergam como ótimo ou bom, contra 34% na semana passada, e 19% o avaliam como regular, ante 21%.

Ainda, 55% desaprovam a forma de Bolsonaro governar, mesmo patamar de uma semana atrás, enquanto 39% aprovam, contra 38% há uma semana.

O Instituto FSB Pesquisa ouviu 2 mil pessoas por telefone entre os dias 23 e 25 de setembro.

*Com informações do Istoé

