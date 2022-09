Prefeitura de Manaus prestigia posse de novas defensoras públicas na capital

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), participou nesta segunda-feira, 26/9, da solenidade de posse de duas novas defensoras públicas. A solenidade aconteceu na sede administrativa da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), localizada avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul da cidade.

Representando o prefeito David Almeida na ocasião, a subprocuradora-geral do município, Maria de Lourdes Lobo da Costa, destacou a importância da nomeação das defensoras Monalysa Helena Lima Façanha e Gabriela Carvalho Falcão, que reforçam a instituição e assim garantem a população amazonense acesso à Justiça.

“Os defensores públicos são advogados do povo e os agentes da paz social. São admitidos no quadro mediante concurso público de provas e títulos, e em nome deste, tem a obrigação de defender o direito do cidadão, mediante mandato constitucional. Enquanto o advogado é indispensável à administração da Justiça, o defensor é essencial à função jurisdicional do Estado“, destacou a subprocuradora-geral.

Estiveram presentes no evento o subprocurador-Geral do Estado do Amazonas, Mateus Severiano da Costa, representando o Governo do Estado; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro; e o procurador geral de Justiça do Estado, Alberto Nascimento.

