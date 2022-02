Lojas vendem replica de roupa de Marília Mendonça em acidente e revoltam fãs

No título dos anúncios, as lojas citam o nome de Marília e os fãs se revoltaram

Os fãs de Marília Mendonça estão revoltados com lojas de um site de marketplace por venderem réplicas da roupa usada pela cantora no dia em que morreu. A sertaneja foi vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais no dia 5 de novembro de 2021.

No Twitter, o público criticou a atitude das lojas. “A noção passando lá trás correndo”, publicou uma internauta. “Eu estou em choque que estão vendendo a imitação da roupa que a Marília estava usando no acidente como ‘conjunto Marília’. Como existe gente doente nesse mundo”, desabafou outro. “Estou tendo uma crise ansiedade nesse momento depois de ter visto isso”, escreveu um fã.

Foto: Reprodução

No título dos anúncios, as lojas citam o nome de Marília. No aplicativo marketplace, foi possível encontrar as peças usando a busca. O look original é assinado por Betina de Luca e está indisponível na loja da marca.

