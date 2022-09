Jovem é executado a tiros por “pistoleiros” no conjunto Braga Mendes, bairro Cidade de Deus

Manaus (AM) – Mais uma execução foi registrada nesta quinta-feira (29), no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital. Desta vez, a vítima foi Rickson da Silva Gonçalves, de 22 anos, o “Caveirinha”. O crime ocorreu durante a tarde, na rua Cristal, conjunto Braga Mendes.

De acordo com informações de testemunhas repassadas, Rickson estava em via pública quando foi surpreendido pela chegada de dois indivíduos em uma motocicleta. O jovem foi alvo de disparos de arma de fogo.

Rickson agonizou no local e ainda chegou a ser socorrido por familiares ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

No entanto, após dar entrada no centro cirúrgico do local com tiros no braços, boca e tórax, o jovem não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar.

Em seguida, a remoção foi realizada por equipes do Instituto Médico Legal. Após exame de necrópsia, o corpo dele será liberado aos familiares.

A polícia não descarta que o crime possa ser acerto de contas, mas a motivação ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

