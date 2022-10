Teatro Amazonas inicia outubro com programação gratuita

Manaus (AM)- Neste mês de outubro, mês das crianças, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa promove uma agenda repleta de atividades artísticas para toda família no Teatro Amazonas. A programação inclui atrações infantis e apresentações gratuitas do 16º Festival de Teatro da Amazônia.

Iniciando a programação, neste sábado (1º), às 20h, a casa de óperas recebe a apresentação especial da Orquestra de Repertório Popular do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, que traz um repertório composto por clássicos da música brasileira e internacional. Ainda participam do evento os grupos artísticos: Coral Infantil, Coral Infantojuvenil, Coral Jovem e Coral Adulto.

Na segunda-feira (3), às 15h, estreia o Festival de Teatro da Amazônia, que apresenta o espetáculo livre “O Cavaleiro da Armadura de Sol”, com adaptação de texto e direção de Ana Cláudia Motta, da companhia Associação ArtBrasil. À noite, às 20h, o espaço recebe a representação da peça teatral “Retratos de Qorpo Santo”, da companhia “A Rã Qi Ri”, com classificação indicativa acima de 14 anos. Os dois espetáculos são gratuitos.

Seguindo a programação do festival, na terça-feira (4), às 10h, o Grupo Desembargadores do Furgão apresenta o inédito “O Ovo da Cuca”; e às 20h, o solo “A Mulher do Fim do Mundo”, da companhia Casa Circo, com classificação indicativa acima de 14 anos.

Na quinta-feira (5), às 15h, no Hall do Teatro Amazonas, o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro traz o “Sarau Pedagógico do Coral Infantil – Em Comemoração ao Dia da Criança”. E à noite, às 20h, no palco do teatro acontece mais uma atividade do Festival de Teatro da Amazônia, o espetáculo teatral “Murillo João Ramos Acácio Pereira da Costa: Um Artista da Luz Vermelha”, da companhia Manada Teatro. O show tem entrada gratuita e classificação indicativa acima de 18 anos.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

