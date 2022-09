Leiturinha e Sesc AM promovem doação de livros infantis durante Feira

Manaus (AM)- O maior clube de assinaturas de livros infantis do Brasil, a Leiturinha, estará presente na 37ª edição da Feira de Livros do Sesc Amazonas, que será realizada entre os dias 11 e 15 de outubro no Centro de Convenções Vasco Vasques.

A parceria firmada entre o Sesc AM, a Leiturinha e a empresa logística Exata Cargo, irá viabilizar a doação de 1.500 livros infantis para crianças de baixa renda, atendidas pelos programas sociais do Sesc no Amazonas.

Serão distribuídos mais de 300 títulos de temas diversos, indicados para crianças de 0 aos 12 anos de idade, que passaram pelo crivo da Curadoria Leiturinha, um time composto por especialistas em educação para eleger as melhores obras para cada fase de desenvolvimento dos pequenos leitores. Todos os livros contam com alta qualidade editorial, conforme destaca o fundador da Leiturinha, Guilherme Martins.

“É uma alegria imensa poder entregar um livro para uma criança no Amazonas, especialmente na semana da criança e dos professores, por meio de um evento como a Feira do Livro do Sesc. Um dos nossos propósitos na Leiturinha é transformar o mundo por meio da educação, então poder incentivar crianças em todas as regiões do País a se apaixonarem pelos livros é gratificante e muito potente”, ressaltou.

A sede da Leiturinha está localizada na cidade de Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais. O transporte das 1.500 unidades de livros está sendo realizado pela empresa Exata Cargo, que se disponibilizou em realizar a logística de cunho social, por meio de parceria institucional com o Sesc Amazonas.

Palestra

A Leiturinha também se fará presente na programação da Feira de Livros Sesc 2022, através de palestra online ministrada pela Product Manager da empresa e também autora do livro “Tudo o que você precisa saber para criar um pequeno leitor”, Juliana Freitas. A palestra “Como formar um pequeno leitor?” será ministrada, de forma online, no palco principal da Feira de Livros, no dia 14 de outubro.

Sobre a palestrante

Curiosa de nascimento e psicóloga de formação, Juliana é uma amante das artes. Na ordem das paixões, primeiro veio os livros, depois a música e por último a escrita. A combinação das suas paixões promoveu o seu encontro com a Leiturinha. Por lá, descobriu um laboratório de experiências e o mais importante, nadou no mar aberto das práticas de leitura do Brasil.

Foi além dos muros da academia ou das escolas e observou as dificuldades e expectativas que envolvem o livro e a leitura. Se conectou com pessoas diferentes e produziu coisas a partir desses encontros, dentre elas o livro “Tudo o que você precisa saber para criar um pequeno leitor”. Na academia, pesquisa o encontro entre a criança e o livro. Além da literatura, é gestora de projetos e aos domingos, brinca de ser poeta.

Feira de Livros

A 37ª edição da Feira de Livros do Sesc Amazonas será realizada entre os dias 11 e 15 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Sob a curadoria do poeta amazonense Tenório Telles, o evento irá homenagear os 100 anos do Modernismo Brasileiro, reunindo as principais editoras e livrarias do Amazonas e promovendo o encontro de leitores com autores regionais e nacionais. A extensa programação multicultural conta com palestras, oficinas, mesas temáticas e o tradicional Café Literário, onde são realizados lançamentos de livros, palestras e sessão de autógrafos. A programação completa está disponível no site: www.sesc-am.com.br .

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

