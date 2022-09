Manaus oferta cem vagas gratuitas para palestra de “Cultura e Inovação”

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta, nesta sexta-feira (30) cem vagas para mais uma atividade on-line e gratuita do projeto “Conexão de Aprendizagem”.

A palestra “Cultura e Inovação” será ministrada pelo empreendedor Victor Gonzales, na segunda-feira (3), das 14h às 15h30 (horário Manaus), pela plataforma Microsoft Teams.

Os interessados devem acessar o link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br e realizar a inscrição nesta sexta a partir das 10h.

É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablet com sinal de internet, para acessar a programação.

Os certificados serão enviados em até 48 horas após a palestra.

“Na primeira edição do ‘Conexão de Aprendizagem’ de outubro, vamos abordar o tema ‘Cultura e Inovação’, e de que forma a inovação impulsiona as empresas e os profissionais a se manterem em um posicionamento competitivo no mercado. Convidamos os estudantes e profissionais a participar e agregar conhecimento e técnicas ao currículo”, destacou o assessor técnico do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, André Maia.

Palestrante

Victor Gonzales é proprietário do Mindu Burger e coordenador da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Amazonas. Já realizou mentorias para mais de cem empreendedores e empresas ao redor do país.

Projeto

O projeto “Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”, executado na gestão do prefeito David Almeida, tem o objetivo de abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

As atividades são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores em busca de capacitação.

