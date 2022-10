Vídeo: boxeador colombiano de 25 anos morre após sofrer nocaute

Morreu nesta sexta-feira (30), o boxeador colombiano Luis Quiñones. O lutador estava em coma desde o último sábado (24), após sofrer nocaute de José Muñoz. O atleta teve traumatismo craniano devido ao golpe.

O boxeador foi levado a coma induzido, mas antes passou por uma cirurgia devido à formação de um coágulo na cabeça. Porém, com deterioração neurológica, ele não resistiu e faleceu dias depois. Veja o momento do golpe.

Veja o vídeo:

El boxeador Luis Quiñones murió luego de 5 días luchando por su vida en una UCI tras el combate en el que recibió un par de golpes por parte de su contrincante, José Muñoz, cuando se disputaban el título nacional en la categoría wélter júnior – https://t.co/VDgj1aLBsg pic.twitter.com/kcXp56AOmQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 30, 2022

“O Boxe Cuadrilatero lamenta profundamente a morte de Luis Quiñones, um ser humano excepcional, disciplinado e que sempre mostrou o maior compromisso com este esporte. Gostaríamos de agradecer ao pessoal do Clínica Geral do Norte, que durante este tempo fez o que estava ao seu alcance e cuidou do Luis da melhor forma possível”, lamentaram os empresários de Luis Quiñones.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Mulher é morta no Irã por descumprir tradição religiosa

Furacão chega à Flórida com ventos de 241 Km/h e governo dos EUA alerta para riscos potenciais

OMS: cerca de 15% dos trabalhadores no mundo têm transtornos mentais