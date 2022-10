Criminosos invadem condomínio e executam jovem com 40 tiros em Manaus

Os homens renderam os seguranças do local e surpreenderam a vítima no momento em que se preparava para realizar a sua caminhada matinal

Manaus (AM) – Enquanto se preparava para praticar exercícios físicos, Aluísio Albuquerque Neto, de 24 anos, foi executado com 40 tiros na manhã desta segunda-feira (10).

O crime ocorreu dentro do apartamento em que a vítima morava, localizado na avenida Padre Monteiro de Noronha, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Norte da capital.

De acordo com as informações da equipe policial da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 4h40, os agentes receberam o acionamento via Ciops, para apurar um tiroteio no local informado.

Ao chegarem no endereço, os policiais se depararam com a cena do crime. Ainda conforme as informações das autoridades, os assassinos chegaram no local em dois carros modelo Fiat Mobi e um Onix, na cor preta, ambos de placa não identificadas.

Os homens renderam os seguranças do local e surpreenderam a vítima no momento em que se preparava para realizar a sua caminhada matinal.

Ao avistar os assassinos, Aluísio correu para se esconder dentro do apartamento, porém, ele foi alcançado por quatro homens que realizaram diversos tiros por todo o seu corpo, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

No local, os agentes da perícia apreenderam uma grande porção de drogas, balança de precisão, e várias munições de diversos calibres. O material encontrado foi encaminhado para a delegacia.

Diante dos fatos e material ilícito encontrado a polícia não descarta a linha de investigação por guerra do tráfico de drogas.

O corpo de Aluísio foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

