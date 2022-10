Estudantes da rede municipal dão o pontapé inicial para a 4ª etapa da Copa Zico

Manaus (AM) – Com a participação de 32 equipes, e 800 alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental das unidades de ensino da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Norte, começou nesta segunda-feira (10) a 4ª etapa da Copa Zico. Os jogos serão realizados até sábado (15), nos estádios Ismael Benigno, a Colina, na Zona Oeste de Manaus, e Carlos Zamith, na Zona Leste.

A competição realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abrange as categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Os alunos atletas do Sub-13 e Sub-15 vão jogar no estádio Carlos Zamith. Já os estudantes do Sub-9 e Sub-11 na Colina, local da semifinal e final de todas as categorias.

Feliz por ter jogado pela primeira vez no Carlos Zamith, o aluno do 7º ano, Lucas Gomes Botelho, de 12 anos, atua na equipe Sub-13 da escola municipal Dulcenides dos Santos Dias, bairro Terra Nova II. Para o atleta, que joga no meio-campo, é uma chance única, principalmente, porque sonha em ser um jogador profissional.

“É legal, porque nunca estive em um campo grande como esse aqui. É uma animação para mim, que sonho em ser um jogador, jogar em um campo grande e ter um local legal para trocar os uniformes. Já mudei minha posição em campo, onde já fui goleiro, agora jogo pelo meio e até fui zagueiro. Viemos de tão longe da escola e ter essa oportunidade é muito bom. Espero agora vencer para chegar na final dos jogos”, contou.

Participando das quatro categorias na competição, a escola municipal Ana Sena Rodrigues, no bairro Colônia Santo Antônio, envolve aproximadamente 60 alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental na Copa Zico. Para o professor de Educação Física, Diego Pimentel de Oliveira, responsável pela escola, a participação dos alunos tem um significado além da prática esportiva.

“Tem o lado social, da inclusão também, na questão pedagógica a gente vê o lado da educação física de comportamento e socialização dos alunos. Com certeza, isso tudo tem muita relevância pedagógica para os alunos e toda escola na verdade. Isso aqui é um sonho para esses alunos com relação à Copa Zico para o desenvolvimento afetivo, rendimento escolar e em muitos alunos já percebemos uma melhora na escola, depois que os chamamos para participar”, salientou.

