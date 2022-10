Alvo de operação da PF, governador de Alagoas é afastado do cargo

Dantas conta com o apoio do ex-presidente Lula e do senador Renan Calheiros em sua campanha

Manaus (AM) – O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), foi afastado do cargo na manhã desta terça-feira (11) após decisão do Superior Tribunal de Justiça. Dantas é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do estado. Na decisão, o STJ afastou Dantas do cargo por 180 dias e ainda determinou que ele e os demais investigados, que não tiveram os nome divulgados, não mantenham contato entre si e não frequentem os órgãos públicos envolvidos na apuração.

Paulo Dantas está em um hotel em São Paulo, onde é alvo de buscas pessoais. A PF tem ordem de vasculhar a bagagem do governador e recolher seu telefone. Ele concorre à reeleição e terminou o primeiro turno à frente de Rodrigo Cunha (União). Dantas conta com o apoio do ex-presidente Lula e do senador Renan Calheiros em sua campanha.

A operação, batizada de Edema, apura supostos desvios de recursos públicos desde 2019. Segundo as investigações, foram desviados R$ 54 milhões da Assembleia Legislativa e os principais beneficiários eram o governador e sua esposa, a prefeita da cidade de Batalha, Marina Thereza Dantas. A irmã de Paulo Dantas também está entre as investigadas.

Segundo a PF, parte do valor desviado foi utilizado para pagamentos de despesas pessoais, pagamento de advogados, transferências a familiares e compra de bens. A polícia cumpre 31 mandados de busca e apreensão. Entre os endereços são a Assembleia Legislativa, a sede do governo, a casa de Dantas e de parentes.

Na ação, foram apreendidos R$ 100 mil em espécie na casa do governador; R$ 14 mil com ele em um hotel em São Paulo e R$ 150 mil na casa de um cunhado. Além das buscas, a Justiça ainda determinou o sequestro de bens e valores dos envolvidos no total desviado, R$ 54 milhões. Eles são suspeitos de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. A apuração corre em sigilo.

*Com informações do Istoé

