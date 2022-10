Grave colisão de veículos deixa vítima fatal na AM 010

Motoristas ainda pararam para socorrer as vítimas do acidente, mas a mulher já estava morta e outro veículo de cor vermelha capotado na estrada

Manaus (AM) – Um grave acidente de carro na rodovia AM/010 em Itacoatiara, deixou uma vítima falta na manhã desta quarta-feira (12). Eulires Dias era natural de Urucurituba e trabalhava, de acordo com populares, no setor de vigilância em saúde do município.

Motoristas ainda pararam para socorrer as vítimas do acidente, mas a mulher já estava morta e outro veículo de cor vermelha capotado na estrada. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi até o local para resgatar as vítimas e levar os feridos ao Hospital Regional José Mendes.

Pelas redes sociais, populares de Urucurituba lamentaram a morte de Eulires, que era muito conhecida na cidade. “Meus sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu um internauta nas redes sociais.

Semana com acidentes

O empresário Olivier Elias, de 55 anos, morreu na noite de segunda-feira (10), em um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, Olivier que conduzia um veículo modelo Mitsubishi L200, de cor branca, acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra a traseira de um caminhão carregado de bananas. O carro dele ficou destruído.

