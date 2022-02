Roberto Cidade solicita recapeamento de ruas do bairro Tancredo Neves

A demanda chegou ao gabinete do deputado, por meio de moradores no reinício dos trabalhos parlamentares, em fevereiro

Manaus (AM) – O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), enviou uma série de requerimentos à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), solicitando o recapeamento de 34 ruas do bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus.

A demanda chegou ao gabinete do deputado, por meio de moradores no reinício dos trabalhos parlamentares, em fevereiro. A reclamação é que os buracos nas vias têm causado danos aos veículos e dificultado o tráfego no local.

“Os moradores do bairro nos procuraram e pedi que minha equipe de rua fosse verificar a situação. Infelizmente, há muitos buracos nas vias do Tancredo Neves e o serviço de recapeamento é uma necessidade urgente. Conto com a compreensão da Prefeitura para solucionar o quanto antes essa demanda”, observou.

Entre as 34 ruas listadas para receber o serviço de tapa buraco solicitado por Roberto Cidade estão a 11 de Julho, Agostinho dos Santos, Argentina, Carlos Magno, Clara Nunes e Estrela do Sul.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputados do AM aprovam projeto de combate ao Cyberbullying nas escolas

Mil e quinhentos mediadores serão contratados para a educação especial em Manaus

‘Deputada das mulheres’, Campêlo destaca avanços no mandato