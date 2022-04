Roberto Cidade reconhece com Projeto de Lei atuação de agentes da Defesa Civil

Conforme a propositura, o Dia Estadual da Defesa Civil será inserido no Calendário Oficial de Eventos do Estado

Manaus (AM) – Em reconhecimento à importante atuação dos agentes da Defesa Civil nas ações de atenção às pessoas em vulnerabilidades, causadas por situações adversas fruto de desastres naturais e outras ocorrências de grande gravidade, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), apresentou o Projeto de Lei que institui o Dia Estadual da Defesa Civil a ser comemorando, anualmente, em todo o território do Estado no dia 1º de março.

“É importante reconhecermos a atuação desses profissionais que não medem esforços para atender, socorrer e ser a esperança daqueles que se encontram em situação de desalento, que precisam de um socorro imediato. São servidores que, muitas vezes, deixam suas vidas em segundo plano para atender o outro. Para eles, o desconhecido é um irmão que precisa de socorro e isso que eles fazem, ajudam. Tenho imensa admiração e respeito por essas mulheres e homens que trabalham sempre colocando o bem estar e a segurança do outro em primeiro lugar. A eles meu reconhecimento e respeito”, afirmou o presidente Cidade.

Conforme a propositura, o Dia Estadual da Defesa Civil será inserido no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Amazonas para ressaltar o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os acidentes tecnológicos, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

“A proposta deste dia no calendário oficial do Estado do Amazonas é que a celebração se torne uma ferramenta de compartilhamento de informações onde profissionais, estudantes e pesquisadores das áreas de proteção e defesa civil, redução do risco de desastres, saúde e psicologia no desastre possam se conectar e trocarem experiências, além, é claro, que a sociedade civil em geral possa utilizá-la como fonte de conhecimento para o melhor entendimento das ações da defesa civil em seus municípios, nos seus estados e no mundo todo”, exemplificou o presidente.

