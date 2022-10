Manaus (AM) – Dois indivíduos, que ainda não tiveram os nomes repassados pela polícia, foram apresentados, na noite desta terça-feira (18), por volta das 19h30, na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A dupla é responsável pela morte de Everton Cordovil Xavier Diniz, de 27 anos.

O crime ocorreu, horas antes, em um posto de combustíveis na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O tenente Jatahy, da Força Tática, deu detalhes da ação.

“Recebemos a informação de que dois indivíduos haviam realizado um assalto em um posto de combustíveis e saímos em busca dos indivíduos com as características informadas. Conseguimos localizá-los na avenida Bispo Pedro Massa e realizamos a abordagem. Eles estavam com duas pistolas calibre nove milímetros”, informou o tenente.

A autoridade disse, ainda, que ao retornarem para o posto de combustível identificaram que se tratava de um homicídio. Os criminosos confessaram que a motivação do homicídio foi um acerto de contas com integrante de uma facção rival. A vítima seria moradora do bairro Compensa e já teria ameaçado a dupla, segundo eles.

As armas de fogo apreendidas na ocorrência foram apresentadas na DEHS e o suspeitos devem permanecer à disposição da Justiça. Não há informações se eles já possuem passagens criminais.

O corpo de Everton foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e deve passar por exame de necrópsia antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

Dupla foi capturada minutos depois da execução. Imagens: Bianca Ribeiro

