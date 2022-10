Homem é executado na frente de familiares no bairro Cidade de Deus

Norberto era natural de Roraima e morava há oito meses no local com a esposa

Manaus (AM) – Um homem, identificado como Norberto Passos da Silva, de 28 anos, foi assassinado a tiros, na tarde desta terça-feira (18), na frente dos próprios familiares. O crime ocorreu no beco Esperança, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações dos familiares da vítima, Norberto estava aguardando o almoço, juntamente com a esposa, quando pelo menos três homens pularam o muro da casa dele, pediram para a família se afastar e atiraram contra ele. Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Noberto, que era natural de Roraima e morava há oito meses com a esposa, agonizou no local e não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e atestou o óbito.

Policiais militares da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência e isolaram a área. A perícia foi realizada no local e apontou que a vítima foi atingida com tiros na cabeça e tórax.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local realizando diligências. Ainda não foi possível saber se a vítima tinha algum envolvimento com a criminalidade. Há duas semanas, ocorreu um duplo homicídio na mesma localidade.

O corpo de Norberto foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necrópsia. Até o momento, os envolvidos no crime não foram presos.

