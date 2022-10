Homem é executado em posto de combustíveis na Cidade Nova; dupla suspeita foi presa na sequência

Manaus (AM) – Um homem, até o momento não identificado, foi assassinado a tiros, na tarde desta terça-feira (18), em um posto de combustíveis na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos pela autoria do homicídio foram presos, na sequência, por policiais da Força Tática.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, o homem chegou em um veículo modelo Fiat Argo, de cor branca, e estacionou na frente da loja de conveniência do local. Ele foi surpreendido com a chegada de dois indivíduos que estavam em uma motocicleta modelo Honda CG Start, de cor preta.

A dupla efetuou vários disparos contra o vidro do carro em que o homem estava. Ele ainda chegou a sair do veículo e tentou correr, mas foi alcançado pelos suspeitos, ainda no estacionamento do posto, e foi atingido com vários disparos, sendo alguns na cabeça.

Os suspeitos ainda chegaram a fugir do local, mas foram presos por policiais militares da Força Tática. No entanto, os nomes deles não foram repassados pela polícia.

O óbito da vítima foi constatado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O corpo dele foi coberto por um pedaço de papelão após o crime e a perícia está sendo realizada no local.

As câmeras de segurança do posto devem auxiliar a Polícia Civil (PC-AM) nas investigações do crime. O corpo do homem será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá atuar no caso.

