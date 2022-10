Wilson Lima reúne 8 mil pessoas em encerramento de campanha no interior do AM

Governador, candidato à reeleição, venceu o primeiro turno no município com 10 mil votos à frente do segundo colocado

Parintins (AM) – O governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil) participou, nesta quarta-feira (25), de um grande comício no município de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. O evento de encerramento de campanha do interior do estado reuniu 8 mil pessoas.

O governador reafirmou compromissos e agradeceu os mais de 10 mil votos que recebeu no primeiro turno na cidade, onde teve mais de 54% dos votos.

“Estar hoje aqui para mim é muito simbólico porque eu tomei uma decisão de que a minha campanha no interior ia iniciar e encerrar no município de Parintins. A gente está na reta final dessa caminhada e eu quero aqui agradecer os votos recebidos no primeiro turno, aos parceiros, aos amigos e à primeira-dama, Taiana Lima”, disse Wilson, que foi ao município acompanhado de Taiana.

O governador caminhou pela cidade e realizou um comício, onde estava acompanhado de dez vereadores de Parintins, dos presidentes do bumbás Caprichoso, Jender Lobato, e do Garantido, Antonio Andrade, e do deputado federal eleito, Saullo Viana, do deputado estadual reeleito, Abdala Fraxe, e de Israel Paulain, que concorreu à Câmara Federal e recebeu mais de 14 mil votos.

Wilson, que tem o título de cidadão parintinense, disse que se sente em casa quando chega no município. Ele prestou contas das realizações do seu primeiro governo em Parintins.

“Eu vim aqui falar daquilo que a gente é capaz de fazer. Vim falar do Prato Cheio, do Auxílio Estadual permanente. Vim aqui falar do hospital Padre Colombo que estava prestes a fechar e a gente refez o convênio e o hospital está salvando vidas. Vim aqui falar das UTIs que a gente colocou para funcionar em Parintins e é a primeira vez que isso acontece no interior”, ressaltou.

Wilson vai asfaltar mais ruas da sede do município, além de revitalizar o Campo de Futebol do São Paulo e reformar a delegacia. Ele construiu um terminal flutuante para o Distrito do Mocambo, que será entregue em breve, e modernizou a iluminação pública com o LED na sede de Parintins e Vila Amazônia. A nova iluminação também irá chegar a Caburi, Zé Açu e Mocambo.

O governador também lançou o Prosai Parintins, que vai promover intervenções ambientais, urbanísticas e habitacionais, com melhorias no sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e implantação de coleta e tratamento de resíduos sólidos. O investimento é de US$ 87 milhões, sendo US$ 17,5 milhões de contrapartida estadual.

Serão construídos 474 apartamentos para retirar famílias de áreas alagadiças de risco. O Prosai também vai resolver o problema do lixão na cidade, com a implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos com Pirólise.

Na gestão de Wilson, o Hospital Jofre Cohen e Padre Colombo receberam investimentos de R$ 74 milhões para custeio da folha de pagamento, materiais, equipamentos, melhorias estruturais, medicamentos e insumos. O Hospital Jofre Cohen recebeu 11 leitos de UTI e o Hospital Padre Colombo teve os atendimentos retomados após convênio assinado pelo governador.

