Prefeitura oferece 83 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus irá disponibilizar 83 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana, de segunda (31) a sexta-feira (4). Os pontos estarão distribuídos em todas as zonas da capital amazonense e ofertam da primeira dose até a quinta dose, de acordo com os públicos e intervalos entre os imunizantes.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, pede que a população mantenha atualizado o esquema vacinal contra a doença, uma das medidas mais eficazes no combate à pandemia. A vacinação de crianças de 3 e 4 anos será concentrada em dez unidades de saúde, e para crianças de 5 a 11 anos, em 42 pontos.

“A Semsa deu início à imunização contra a doença em janeiro de 2021, e isso leva muitas pessoas a acreditarem que não precisam mais tomar nenhuma dose. Porém, conforme o avanço de estudos científicos, foi identificada a necessidade de aplicar doses de reforço para fortalecer a proteção contra o vírus. Por esse motivo, peço que nossa população busque as unidades, atualize sua vacina e se mantenha forte contra o coronavírus”, conta, acrescentando que é preciso levar documento de identidade com foto e cartão de vacina.

Dia de Finados

Shádia informa que na quarta-feira (2), feriado de Finados, a vacinação será suspensa e retomada normalmente na quinta-feira (3). A maioria dos pontos funcionam até as 17h, mas a Semsa disponibiliza dez endereços com funcionamento até às 20h, para facilitar o acesso dos cidadãos à vacina.

A lista completa com endereços, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa: semsa.manaus.am.gov.br, ou diretamente no link: bit.ly/localvacinacovid19. Por meio das redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanaus), o público pode ter acesso a todos os detalhes e novidades da campanha, além de tirar dúvidas.

*Com informações da assessoria

