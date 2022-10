Manaus sedia o maior evento de fotografia do Norte

O evento desse ano mais uma vez conta com um grupo de fotógrafos que estão entre os melhores do país

Manaus (AM)- O maior evento de fotografia do Norte e um dos maiores do Brasil, já está em contagem regressiva para acontecer em Manaus, com o tema “ O Recomeço”. O evento era previsto para março desse ano mas teve que ser remarcado para os próximos dias 15 e 16 de novembro em virtude da pandemia.

O Foto Inovar/ Amazônia completa 5 anos e acumula histórias de transformações de muitos fotógrafos e apaixonados pela fotografia.Este ano, o tema é “O Recomeço”. O setor de eventos foi muito impactado durante a pandemia, o evento tem como base central discutir os impactos que a pandemia trouxe para área fotográfica e de filmes, trazendo para o palco cases de sucesso e reinvenção durante a a crise, criando novos modelos de negócios, muito rentáveis.

“Desde a nossa chegada em Manaus, há 5 anos, podemos ver a evolução do mercado fotográfico e, principalmente, das pessoas que foram impactadas por mais de 50 palestrantes. Esses profissionais compartilharam conhecimento e inspirações que serviram e ainda servem de referências para muitos fotógrafos. Isso tudo trouxe uma evolução incrível na maneira de fotografar e também gerenciar os negócios. Exemplo disso é que já tivemos muitos fotógrafos de Manaus palestrando no nosso palco e mostrando tudo que aplicou depois de ter participado dos nossos eventos. Além disso, muitos já receberam inúmeros prêmios de fotografia no Brasil e no mundo. Tudo isso é motivo de muito orgulho para todos nós e nos motiva a continuar realizando em Manaus um evento que tem o poder de transformar carreiras e vidas através da fotografia”, afirma o diretor do Foto Inovar – Paulinho Marcondes.

O evento desse ano mais uma vez conta com um grupo de fotógrafos que estão entre os melhores do país em suas áreas e com a seguinte programação:

PROGRAMAÇÃO PRÉVIA FOTO INOVAR

Dia 15/11/2022

08:00 – Credenciamento 09:30 – Abertura 10:00 – Raphael Alves /Relatos da pandemia

11:00 – Simone Di Domenico /

15:45h – Intervalo

16:30 h – Gilmar Silva

18:00h – Gui Dalzoto / (“RESET”)

19:30h – Encerramento E HAPPY HOUR.(Palestra O Recomeço)

12:15h – Almoço

13:45h – Frank Infocus – (Marketing digital para fotógrafos)

14: 30h – Mari Righez / (Como criar ensaios exclusivos) – Gestante

Dia 16/11/2022

09:00 – Pricila Fontineli e Estevan / Ensaios Fotográficos sem complicação

11:00 – Glauber Mattos- (Retratos e edição de imagem)

12:15h – Almoço

13:45 – Sara Rangel / (Fotografia de Alimento)

14:30 – Celso Modeneze / (Designer de álbuns)

15:45 – Intervalo

16:30 – Karly Marques / (Foco no financeiro para ir além)

17:45 – André Mansano/ (Direção e retratos de casais)

19:00 – EncerramentoA quinta edição do Foto Inovar/Amazônia, acontece no Teatro Manaura nos dias 15 e 16 de novembro, os passaportes estão sendo comercializados no segundo lote ao valor de R$ 399,00 para participar dos dois dias de evento e ainda ganhar uma super camiseta personalizada do evento.

“Temos certeza que será o maior evento Foto Inovar já realizado em Manaus, e convidamos a todos para fazer um esforço e participar desses dois dias intensos de muito conhecimento que poderão mudar a sua visão de fotografia e de negócio. Temos vários temas interessantes para o dia a dia dos profissionais de foto e vídeo. Já estamos ansiosos para desembarcar em Manaus mais uma vez e transbordar conhecimento para essa cidade e essa região que aprendemos a amar e, a qual, temos vários amigos e parceiros”, reforçou Paulinho Marcondes, responsável pela realização do Foto Inovar em todo o Brasil.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.fotoiniovar.com.br ou direto nesse link: https://www.sympla.com.br/evento/foto-inovar-amazonia-2022-o-recomeco/1723534

