Manaus vai encarar o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil

O Manaus FC vai enfrentar um time gigante do Brasil. Pela segunda fase da Copa do Brasil, na chave 17, o time manauara enfrenta o São Paulo.

O resultado veio do confronto contra o São Raimundo, no estádio da Colina, onde o Esmeraldino venceu por 1 a 0. Já o São Paulo empatou em 0 a 0 contra o Campinense.

A data do jogo ainda não está definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas está previsto para acontecer em março. Um empate das equipes leva a decisão para os pênaltis.

O treinador do Manaus Evaristo Piza comentou sobre a classificação para a próxima fase da competição.

“Essa era uma das metas para nossa equipe. Cumprimos com nosso papel, foi um clássico, não foi um jogo simples. Nosso principal desafio foi mexer com a equipe no primeiro tempo por conta de lesões.

Thiaguinho, autor do gol da classificação, é um dos atletas formados pela base do São Paulo. Ele conhece bem o desafio que o Manaus tem pela frente.

“Sabemos que temos uma pressão e claro, gostamos de pressão. Enfrentar o São Paulo vai ser incrível. O time que me formou. Vai ser bom rever meus amigos, mas hoje meu foco é o Manaus, quero trazer alegrias para a torcida daqui”, finalizou.

Foco no amazonense

Antes de enfrentar o São Paulo, o Gavião do Norte volta a atenção para a partida contra o Iranduba, no Estádio Álvaro Maranhão, neste domingo (27), pela 9ª rodada do Campeonato Amazonense. O clube está na liderança do Estadual e precisa se manter na ponta da tabela.

Desafio gigante

Na história do futebol amazonense não é a primeira vez que um time local enfrenta participa de um campeonato com times grandes do futebol brasileiro. O Fast Club por exemplo, já disputou a Série A em 1979 e a B nos anos de 1980 e 82.

O Nacional também fez história no Brasileiro. Em 1986 disputou a Série A, em 1987 jogo na Série C e em 1989, foi para a Série B. Em ambas caiu na primeira fase.

Em 2014, o Naça recebeu o Corinthians na Arena da Amazônia. Era uma quarta-feira do dia 30 de abril. Esse era o nono jogo da equipe amazonense contra a Paulista. O Coringão venceu de 3 a 0.

Em 1972, o time local bateu o Timão por 2 a 0 no Vilvaldo Lima. Os dois gols foram do atacante Campos.

Leia mais:

Manaus se prepara para jogo contra o Penarol

Manaus estreia na Série C contra o Brasil- RS

Manaus FC marca presença na maior competição de virtual