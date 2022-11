Vídeo: Policiais batem continência a responsáveis por bloqueio de rodovia em São Paulo

São Paulo (SP) – A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (2), que vai apurar uma imagem que circula nas redes sociais em que policiais rodoviários estaduais aparecem batendo continência a manifestantes durante um bloqueio ilegal da Rodovia Cândido Portinari (SP-334). As imagens teriam sigo gravadas na noite de terça-feira (1°).

O vídeo que circula nas redes sociais e em grupos do WhatsApp mostra quatro policiais do batalhão de Polícia Militar Rodoviária de São Paulo prestando continência. Os apoiadores, que se reuniam no local protestando contra o resultado das eleições do último domingo (30), gritam em apoio aos PMs. Segundos depois, um deles parece comemorar com os manifestantes, que cumprimentam os policiais.

Por meio de um grupo de WhatsApp usado para comunicação da Polícia Militar, um tenente informou que estava no local e que os agentes agiram para evitar que a via fosse obstruída novamente.

Em nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública, a PM confirmou que vai apurar o caso e destaca que “A Polícia Militar esclarece que, tão logo tomou conhecimento dos fatos, acionou a Corregedoria da instituição para apuração e providências referentes ao caso”, comunicou.

