Diretor de escola é flagrado furtando carne de merenda escolar no CE; veja o vídeo

Um diretor de 44 anos de uma escola pública de Quixeramobim (CE) foi preso em flagrante ontem após câmeras de segurança registrarem ele furtando carne da merenda escolar. O caso ocorreu na Escola de Tempo Integral Assis Bezerra e a prática era investigada há cerca de quatro meses pela Polícia Civil do Ceará. Segundo a corporação, o diretor da instituição frequentava as dependências do colégio aos finais de semana e feriados para realizar o furto dos alimentos.

Ele foi localizado pelos agentes em frente ao colégio, saindo de um mercadinho colocando outras compras no veículo. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de peculato-furto. Além das carnes, a polícia ainda apreendeu ovos, pães e leites.

Durante audiência de custódia, realizada hoje, a defesa informou que ele realizava a troca de comida por serviços que são necessários para reparo do prédio. Além disso, foi informado que os alimentos subtraídos estavam perto do vencimento de validade, afirmando “não fazer falta para os alunos”, conforme documento do TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará).

A Justiça concedeu liberdade provisória ao diretor, “visto não haver elementos suficientes que demonstrem a sua segregação cautela”, diz decisão. No entanto, ele deverá cumprir três medidas cautelares: não poderá acessar ou frequentar a escola, não poderá manter contato com profissionais da instituição — seja de forma presencial ou virtual, e ainda deverá ser suspenso da função pública “em razão do justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais.” O UOL entrou em contato com a Seduc (Secretaria da Educação) para saber se há um posicionamento sobre o caso e se o diretor já foi afastado. O texto será atualizado assim que houver retorno.

Veja o vídeo

*Com informações do Uol

Leia mais:

Força Tática prende grupo especializado em furtos a drogarias na capital

Idoso preso na cracolândia tem 61 passagens pela polícia por furtos

Suspeitos são agredidos após furto de motocicleta e idoso acaba baleado em confusão